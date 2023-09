Julian Dubbeld • woensdag 6 september 2023 om 19:32

Allinq op losse schroeven: Erik Dekker vertrekt, hoofdsponsor trekt zich plots terug

Het rommelt bij Allinq Cycling Team. Hoofdsponsor Allinq steekt na 2023 de stekker uit de Overijsselse wielerploeg en Erik Dekker vertrekt na enkele maanden alweer bij het team. Het management van de ploeg is overgedragen aan Rikkert Vliek, die hoopt dat de wielerploeg ook in 2024 op continentaal niveau uitkomt.

De officiële lezing van Allinq is dat de hoofdsponsor vertrekt omdat de oorspronkelijke ambitie van het bedrijf is waargemaakt. Allinq wilde ‘de ploeg klaarmaken voor een hoger niveau’ en ‘aan de basis staan van een stabiele ploeg waar andere partijen bij in zouden kunnen stappen.’ “Nu is het moment daar om de ploeg los te laten en over te dragen”, schrijft het bedrijf uit Harderwijk.

Het tegenovergestelde daarvan lijkt waar. De eerste renners hebben de ploeg inmiddels verlaten en voor 2024 is nog geen geldschieter. Daarnaast vertrekt Erik Dekker, die begin 2023 nog werd aangesteld om een professionaliseringsslag te maken binnen het team. Waarom de oud-renner van Rabobank precies vertrekt, is niet bekend.

Vliek neemt in 2024 de ploeg over van Dekker. Hij geeft zelf aan dat het nog ‘prematuur’ is om naar buiten te treden over zijn team voor volgend jaar, maar dat de renners die voor 2024 nog een contract hebben ook volgend jaar voor de ploeg zullen uitkomen. Dat zijn Mike Vliek (zoon van), Pepijn Venings, Arne Peters, Lars Rouffaer, Mike Bronswijk en Elmar Abma. “Verder staan we in contact met de renners”, geeft hij aan.

Opvallende wending

De wending bij Allinq is opvallend, omdat drie maanden geleden nog bekend werd dat het bedrijf zich tot 2025 had verbonden aan de wielerploeg. Dekker vertelde toen over zijn plannen met het team bij WielerFlits: “We moeten op zoek naar mensen die mee willen. Jongens die elke dag nog het beste uit zichzelf willen halen en de ambitie hebben om prof te worden. Ik wil jongens in mijn ploeg waarvan je hoopt dat ze nog beter kunnen worden. Over het algemeen zijn dat jonge renners.”

“Niemand moet de ploeg verlaten omdat hij te oud is. Ik vind dat renners zich ook moeten kunnen bewijzen. Als er nu acht Rick Ottema’s opstaan, dan zit ik met een uitdaging vanwege de ideeën die ik nastreef”, aldus Dekker destijds. Harde keuzes lijken in ieder geval niet meer gemaakt te worden, nu hij en Allinq vertrekken.