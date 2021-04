‘Nieuwe generatie met Tadej Pogacar is niet uitzonderlijk sterk’

De wielerwereld staat de afgelopen twee jaar compleet op z’n kop. Tieners rijden de gevestigde wielertop zoek. Debutanten winnen direct de grootste koersen. En jonge twintigers blijken ook in zware grote rondes na drie weken de langste adem te hebben.

Hebben we te maken met een uitzonderlijke generatie of is er sprake van een trend? Ride Magazine duikt met een reportage van liefst 3000 woorden, waarvoor talrijke personen uit de wielersport en fysiologie werden geïnterviewd, in dit bijzondere fenomeen.

Tadej Pogačar, Egan Bernal, Remco Evenepoel, Marc Hirschi, Filippo Ganna, João Almeida, Jonas Vingegaard en o.a. Brandon McNulty domineren nu al geregeld de grote koersen. Ploegleider Allan Peiper van Tour-winnaar Pogačar: “Deze opmars van prille twintigers is inderdaad revolutionair te noemen. Het is duidelijk dat we met de wielersport in een nieuwe fase terecht komen.”

Cijfers onderstrepen dat de laatste vijf jaar een trend is ingezet. Dit is niet een uitzonderlijk sterke generatie, maar de komende jaren zullen we steeds meer nieuwe talenten direct aan de top gaan zien. Dat is de conclusie van talrijke kenners. Fysiologisch gezien zit een renner zelfs tussen zijn 20ste en 25ste levensjaar aan zijn top. Waarom heeft het dan zo lang geduurd dat de jongeren in het wielrennen, in tegenstelling tot andere sporten aan de top kwamen? Hoe valt deze cultuuromslag te verklaren? In Ride Magazine worden antwoorden op deze vragen gegeven.

Staatsgreep

“Ik loop al ruim 45 jaar mee in het professionele wielrennen, maar nog nooit heb ik het meegemaakt dat de jongeren zo’n ’staatsgreep’ in het peloton plegen”, stelt Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck-Quick-Step.

De extreem jonge leeftijd van de huidige nieuwe toppers roept ook de vraag op hoelang kunnen zij aan de top blijven staan? Zijn zij fysiek in staat om het straks als eind-twintigers op te nemen tegen een volgende generatie? En zijn zij mentaal in staat om hun carrière tot rond hun dertigste op topniveau te vervolgen?

WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs verdiepte zich voor Ride Magazine in het onderwerp dat de wielersport nu het meest bezig houdt.

