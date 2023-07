Nieuwe ereplaats voor Lotte Kopecky: “Ik probeer het positieve te onthouden”

Lotte Kopecky kwam vrijdag als derde over de streep in de Tour de France Femmes. De Belgische allrounder van SD Worx reed zo naar haar vijfde top-5 plaats in zes etappes. “Jammer dat we niet konden sprinten voor de zege”, vertelde Kopecky achteraf in het flashinterview.

Dag een in de Tour de France Femmes was een groot succes voor Kopecky. Ze won de eerste rit en kon dus ook het geel aantrekken. Die gele trui heeft ze nog altijd, maar inmiddels greep ze wel al meerdere keren nipt naast de zege. Zo ook in Blagnac. “Het is jammer dat we niet konden sprinten voor de zege. Ik probeer het echter positief te bekijken en als ik de laatste kilometers bekijk, heb ik alleen maar goede beslissingen gemaakt. Dat moet ik onthouden.”

“Verder ben ik heel trots dat ik morgen de gele trui zal kunnen dragen in de koninginnenrit. Dit had ik voor de start van de Tour niet kunnen dromen, het is echt een eer voor mij”, aldus Kopecky. “Ik zal morgen me volledig wegcijferen voor Demi (Vollering, red.). Hopelijk zal dat genoeg zijn om haar goed bij te staan.”

