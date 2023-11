woensdag 22 november 2023 om 09:00

Nieuwe editie RIDE Magazine feestelijk gepresenteerd bij OFM. in Beek

Ride In het Limburgse Beek is dinsdag de nieuwe uitgave van RIDE Magazine feestelijk gepresenteerd. We waren te gast herenmode-winkel OFM., waar we 80 wielerliefhebbers hadden uitgenodigd voor een gezellig wielercafé. Samen met Bram Tankink en Rob Ruijgh passeerden tal van interessante onderwerpen de revue.

De wintereditie van RIDE Magazine staat onder meer in het teken van het uitzonderlijke seizoen van Mathieu van der Poel . Hoofdredacteur Raymond Kerckhoffs sprak de smaakmaker van 2023 uitgebreid voor het Franse Velo Magazine. Het resulteerde in een uitgebreid interview, waarin ‘ MVDP ’ vertelt over zijn aanvallende koerswijze, unieke seizoen en zijn doelen voor de toekomst.

Te gast waren Bram Tankink en OFM.-ambassadeur Rob Ruijgh, die aanschoven bij het wielercafé onder leiding van mede-hoofdredacteur Maxim Horssels. Daar werd onder andere gesproken over de professionalisering van de wielersport en Tankink deelde een opmerkelijke anekdote over hoe zijn seizoenstart er vroeger behoorlijk anders uit zag. “Dan stonden we bij de Tour Down Under nog meer in de kroeg dan dat we op de fiets zaten”, stelde De Tank met zijn kenmerkende brede lach.

We waren te gast in het Limburgse Beek, dus er werd uiteraard gesproken over een van Limburgs wielerhelden: Wout Poels. Na zijn etappezeges in de Tour de France en Vuelta a España, kon ook een interview met hem niet ontbreken in het magazine. Ruijgh haalde nog enkele herinnering op over zijn periode als ploegmaats van Poels. “Ik weet nog dat hij in de Tour van 2012 een vreselijke valpartij maakte”, aldus ooggetuige Ruijgh, “Ik sprong toen hij enkele jaren later Luik-Bastenaken-Luik won al een gat in de lucht, maar het is prachtig dat het dit seizoen ook weer op zijn plek valt.”

En hoewel hij inmiddels met wielerpensioen is, kwam ook Limburger Tom Dumoulin nog even aan bod. In de nieuwe RIDE Magazine staat een uitgebreide reportage over zijn favoriete trainingsklim: Sur Steppes. “Als ik vroeger met hem ging trainen zei hij nog wel eens ‘ik ga even een inspanning doen’ en dan vloog hij op zo’n klim keihard weg”, haalde Tankink herinneringen op.





















Ook werd er gesproken over enkele uitdagingen waar de wielersport voor staat, zoals het probleem met motorbeveiliging in Nederland dat in het magazine uitgebreid aan bod komt. Het problematische business-model van de wielersport werd eveneens besproken. Volgens Tankink speelt dit probleem al lang. “In 2002, toen ik prof werd, werd ik al op het matje geroepen bij Lefevere omdat het crisis zou zijn in de wielersport. Dat heb ik sindsdien ieder jaar gehoord.”

De presentatie is te luisteren als podcast



Na de presentatie werd er uitgebreid nagepraat onder genot van een hapje en drankje. Uiteraard lag er voor alle partners en lezers van RIDE die aanwezig waren een gloednieuw magazine klaar. De launch party van RIDE magazine is toegankelijk voor alle abonnees van RIDE. Ben jij er de volgende keer ook bij?

