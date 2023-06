Nieuwe Duitse titel voor Buchmann, Hirschi kroont zich tot Zwitsers kampioen

Ook in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk kennen we de nationale kampioen bij de eliteheren. In Duitsland soleerde Emanuel Buchmann naar een tweede nationale titel, in Zwitserland ging Marc Hirschi met de zege aan de haal en in Oostenrijk was er succes voor Gregor Mühlberger.

In Duitsland kregen de renners een zeer lastig parcours voorgeschoteld van Donaueschingen naar Bad Dürrheim en dit bleek spek naar de bek van Buchmann. De 30-jarige Duitser wist in de eerste maanden van 2023 geen opvallende uitslagen te noteren, maar soleerde vandaag op indrukwekkende wijze naar zijn tweede Duitse wegtitel bij de profs.

Buchmann kwam uiteindelijk met ruim een minuut voorsprong als eerste over de streep. Giro-revelatie Nico Denz spurtte op gepaste afstand van Buchmann naar de tweede plaats, Maximilian Schachmannn was goed voor de bronzen medaille en zorgde zo voor een 1-2-3 voor BORA-hansgrohe.

Grote namen aan het feest

In Zwitserland ging de zege ook naar een grote naam. Marc Hirschi wist na een spannend koersverloop af te rekenen met de verrassend sterke Antoine Debons en Simon Pellaud. Mauro Schmid en Stefan Küng wisten eveneens een hoofdrol te vertolken in de finale, maar grepen net naast een medaille.

Gregor Mühlberger was dan weer de beste man in koers op het Oostenrijks wegkampioenschap. De renner van Movistar was duidelijk een maatje te groot voor Patrick Gamper van BORA-hansgrohe. Lukas Pöstlberger (Jayco AlUla) werd derde, maar wel op ruim drie minuten van winnaar Mühlberger.