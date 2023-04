Nieuwe beelden van massale val: Van Aert komt met knie op het asfalt

Er zijn nieuwe beelden verschenen van de door Filip Maciejuk veroorzaakte valpartij in de Ronde van Vlaanderen waarop de schuiver die Wout van Aert maakt goed in beeld is. De Belg van Jumbo-Visma raakt met zijn linkerknie de grond.

Volgens Van Aert gaat het wel oké met zijn knie. “Ik had er tijdens de koers geen last van. Mijn knie is wel geschaafd, dus morgen zullen we verder zien.”

De Belgische ex-crosser Dieter Vanthourenhout maakte de beelden en deelde deze vervolgens op sociale media.