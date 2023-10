vrijdag 27 oktober 2023 om 12:35

Burgos-BH neemt twee Nieuw-Zeelanders over van Bolton Equities Black Spoke

Burgos-BH heeft twee nieuwe aanwinsten voorgesteld. Het Spaanse ProTeam versterkt zich met de Nieuw-Zeelanders Aaron Gate (32) en George Jackson (23), die beide overkomen van Bolton Equities Black Spoke.

De twee Nieuw-Zeelanders waren nog op zoek naar een nieuwe ploeg, omdat de toekomst van het Nieuw-Zeelandse ProTeam op de helling staat. Hoofdsponsor Black Spoke haakt af, maar de ploeg werkt wel nog aan een doorstart op continentaal niveau.

Over Jackson en zijn andere poulains, zei ploegleider Franky Van Haesebroucke destijds: “Ik twijfel of ze al klaar zijn voor een stap hogerop, en ze willen zelf ook graag blijven. Ze zijn hier zeven maanden samen met jongens die hetzelfde meemaken, ver weg van vrienden en familie. Dat is niet gemakkelijk. Ze steunen elkaar en zo drijven ze elkaar naar een hoog niveau. Zet die gasten alleen bij een WorldTour-team, en het wordt allemaal moeilijker. Daarom zijn er juist ploegen zoals die van ons nodig.”

Gate zal zich bij Burgos-BH vooral op het baanwielrennen blijven richten. De wereldkampioen puntenkoers wil op de Olympische Spelen van Parijs immers voor een medaille gaan, en zal het wegprogramma bij Burgos-BH als de ideale voorbereiding gebruiken. Nochtans kan de tweevoudige Nieuw-Zeelandse tijdritkampioen ook uit de voeten op de weg, vorig jaar won hij nog een rit in de Ronde van Luxemburg.

Jackson wil bij de Spaanse equipe dan weer werken aan zijn sprint. In zijn eerste seizoen in Europa bleek dit al een sterk wapen, want afgelopen najaar maakte Jackson grote indruk op Aziatische bodem. Hij schreef de Tour of Taihu Lake (2.Pro) op zijn naam, en won ook ritten in de Ronde van Langkawi en Hainan.