Nieuw tijdverlies Egan Bernal: “Ik explodeerde na de aanval”

Egan Bernal hoopte dat hij op de zware klim in de finale van de tiende Vuelta-etappe de demarrage van Primož Roglič, maar de kopman van INEOS Grenadiers kwam van een koude kermis thuis. “Dat ik zijn aanval volgde was impulsief. Ik explodeerde daarna”, vertelt Bernal, die tijd verloor en nu op 2.29 minuut staat van Roglič in het klassement.

“We waren vooral aan het afwachten, want alles kon gebeuren vandaag. We moesten op alles voorbereid zijn. Jhonatan Narvaéz en Dylan van Baarle mochten in de kopgroep voor de etappezege gaan, want dat is ook een doel voor onze ploeg”, aldus Bernal nadat hij de jongerentrui in ontvangst had genomen.

Zelf kon de Colombiaan in de finale op de Puerto de Almáchar zijn concurrenten niet volgen. Bernal verloor, samen met Adam Yates, 37 seconden op een groep met Primož Roglič, Enric Mas, Miguel Ángel López en Jack Haig. “Maar als je het tijdverlies wegdenkt, voelde ik mij wel goed op de klim. Ik had goede benen, tot ik gelost werd. Dat ik de aanval van Roglič volgde was impulsief. Ik voelde mij goed en kon achter hem aan. Maar dat is ook wielrennen… Je valt aan en explodeert dan.”