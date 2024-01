maandag 8 januari 2024 om 15:53

Fabio Jakobsen maakt zich op voor debuut in Giro d’Italia

Fabio Jakobsen reed in zijn carrière al de Tour de France en Vuelta a España, maar stond nog niet aan de start van de Giro d’Italia. Daar komt dit jaar verandering in: de sprinter zal – namens zijn nieuwe werkgever Team dsm-firmenich PostNL – zijn debuut maken in de Italiaanse ronde. Jakobsen wordt verder ook uitgespeeld in de komende Tour de France.

Terwijl de openingsraces van het seizoen 2024 voor de deur staan, kwam Team dsm-firmenich PostNL vandaag samen in het Spaanse Calpe, waar zij met de vrouwen-, mannen- en developmentprogramma’s zijn voor de laatste voorbereidingen in aanloop naar het nieuwe seizoen. Er werd onder meer vooruitgekeken naar het nieuwe wielerseizoen en dus ook de drie grote rondes.

De ploeg geeft al vijf renners prijs voor de komende Ronde van Italië en daarbij zit toch een verrassende naam: die van Fabio Jakobsen. Het is voor de sprintaanwinst van Team dsm-firmenich PostNL de eerste keer dat hij zich zal opmaken voor La Corsa Rosa. “We gaan op zoek naar succes in de sprints, iets dat al jaren in het DNA van het team zit”, legt Rudi Kemna, Head of Coaching, uit. “We zullen daarom Fabio Jakobsen ondersteunen met een goede sprinttrein en samen jagen op resultaten in etappes.”

Verder maken ook Romain Bardet, Max Poole, Chris Hamilton en Matt Dinham deel uit van de Giro-selectie. Kemna: “We willen tijdens de Giro vooral laten zien wie we als team zijn, door elke dag actief te zijn en de race te animeren. In de strijd om het klassement zullen we onze kaarten verstandig kiezen door slim en tactisch rijden. Kijken hoe de race zich ontvouwt en tot welke positie we met deze aanpak kunnen komen.”

Giro-Tour-combinatie voor Jakobsen

Jakobsen zal dit jaar dus voor het eerst deelnemen aan de Giro d’Italia, maar dit wil niet zeggen dat hij in de zomer van 2024 niet aan de start zal verschijnen van de Tour de France. De 27-jarige Nederlander maakt zich op voor de dubbel, net als Romain Bardet. Ook Warren Barguil is nu al zeker van een plekje in de Tourploeg.

“Onze aanpak voor de Tour de France zal volledig gericht zijn op etapperesultaten, waarbij we elke etappe willen meedoen om de zege. Met Romain, Warren en Fabio hebben we hier meerdere mogelijkheden met onze getalenteerde groep. Of dat nu vanuit ontsnappingen is of met de sprints”, schetst Kemna.