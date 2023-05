Nieuw Sloveens talent in aantocht? Glivar zet Orlen Nations Grand Prix naar zijn hand

De Sloveen Gal Glivar heeft de Orlen Nations Grand Prix (U23) naar zijn hand gezet. De 21-jarige Sloveen reed in de vijfde en laatste etappe de Deen Nicolaj Mengel uit de leiderstrui, dankzij zijn tweede plaats in de daguitslag. De slotetappe zelf was een prooi voor de Portugees Antonio Morgado.

Op de slotdag van de Poolse rittenkoers voor beloften stond nog een lastige etappe van 145 kilometer tussen Sanok en Hotel Arlamow te wachten, waarbij in de laatste veertig kilometer nog vijf korte klimmetjes lagen te wachten.

Glivar wist zich daar te onderscheiden en zet zijn status van talent zo nog iets meer in de verf. Eerder zette hij ook die andere Poolse rittenkoers voor beloften, de Carpathian Couriers Race, al naar zijn hand. En ook in profwedstrijden als de CRO Race, Ronde van Slowakije en Tour de Hongrie liet de Sloveense klimmer al mooie dingen zien.