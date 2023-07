‘Niets aan de hand tussen Jasper Philipsen en Pascal Eenkhoorn’

Een massasprint in Bourg-en-Bresse. Vrijwel iedereen was het eens dat de achttiende etappe van de Tour de France zou eindigen in een strijd tussen de rappe mannen. Die kwam er ook, maar niet voor de overwinning. Vier taaie aanvallers streden uiteindelijk om de overwinning. Hun verhaal én het opstootje tussen Jasper Philipsen en Pascal Eenkhoorn, zie of hoor je in de WielerFlits Update!

Vijfentwintig meter. Zo groot was het gat op de finish tussen ritwinnaar Kasper Asgreen en de aanstormende sprinters. Genoeg voor de dagzege en alweer een aanvaller die wint in de Tour de France. “Het kenmerkt deze Tour de France”, zegt Raymond in de WielerFlits Update. “Dankzij deze loodzware Tour zijn de aanvallers de sprinters de baas. Zeker in de derde week hebben we wel vaker gekke etappes met dito ritwinnaars gezien en dit pas er goed tussen.”

“De sprintersploegen hebben er alles aan gedaan om uitgerekend dit scenario te voorkomen, maar het is ze desondanks niet gelukt”, merkt ook Youri op. “Dat is de verdienste van vooral Victor Campenaerts, die een enorme motor in de kopgroep was. Dat beaamde ook ritwinnaar Kasper Asgreen, die ook Pascal Eenkhoorn en Jonas Abrahamsen bedankte. De samenwerking tussen de vier was perfect en daardoor zetten ze het hardwerkende peloton eigenlijk in hun hemd.”

De rit naar Bourg-en-Bresse was er eentje waar aanvankelijk geen haan naar kraaide, maar gelukkig zorgden Philipsen en Eenkhoorn voor een beetje peper en zout. De Nederlander ging op tachtig kilometer van de meet in de aanval, maar werd in de weg gereden door de Belg. “Tussen hen – voormalig ploeggenoten bij de opleidingsploeg van BMC – speelt er niets. Maar de schoonheidsprijs verdient het zeker niet”, vindt Maxim.

Speciale aandacht ook naar de reportage in deze WielerFlits Update. Tien jaar geleden won Pascal Eenkhoorn een nieuwelingenkoers in Oostenrijk. Twee van zijn ploegmaats waren destijds Lars van den Berg en Nils Eekhoff. Zij rijden ook allebei de Tour de France en speciaal voor de WielerFlits Update blikten de drie Nederlanders terug op die Oostenrijkse koers, nu tien jaar geleden. De anekdotes zijn goed bewaard gebleven.

En verder…

Komen Philipsen en Eenkhoorn uiteraard aan het woord over het incident. Daarnaast laat ook Marc Wauters iets los over het opstootje, dat volgens alle betrokkenen verder maar weinig voorstelde. Ook komt ritwinnaar Kasper Asgreen aan het woord en kun je het lachen amper tegenhouden als Victor Campenaerts het woord neemt. En uiteraard staan onze mannen ook stil bij de negentiende etappe naar Poligny, met Mathieu van der Poel written all over it.

