Niet zomaar een zege: 38-jarige Cavendish oudste ritwinnaar in Giro d’Italia

Mark Cavendish kon zich zondag geen mooier afscheid wensen in de Giro d’Italia. De Brit van Astana Qazaqstan, die bezig is aan zijn laatste profseizoen, toonde zich in de straten van Rome veruit de snelste in de slotrit. Het is een overwinning met een speciaal randje: Cavendish is nu namelijk de oudste etappewinnaar in de Ronde van Italië.

De sprinter boekte zondag in de slotetappe in Rome op 38-jarige leeftijd (om precies te zijn 38 jaar en 7 dagen) zijn 17e en meteen ook laatste ritoverwinning in de Giro. Het was de eerste keer in de 106-jarige geschiedenis van de Ronde van Italië dat een 38-jarige renner op het hoogste schavotje stond.

Cavendish is daarmee nog niet de oudste winnaar van een etappe in een grote ronde. Chris Horner was namelijk 41 jaar en 315 dagen, toen hij in de Vuelta a España van 2013 de tiende etappe wist te winnen naar de top van de Alto de Hazallanas. In de Tour de France is Pino Cerami nog altijd de oudste ritwinnaar: de in 2014 overleden Belg won in 1963 – op een leeftijd van 41 jaar en 64 dagen – de negende etappe naar Pau.

Vijftien jaar tussen eerste en laatste zege

Voor Cavendish lijkt de cirkel nu helemaal rond. In de Giro van 2008 pakte hij namelijk zijn eerste zege in een grote ronde en gisteren volgde dus zijn laatste in Rome. “Vijftien jaar geleden pakte ik mijn eerste zege in een grote ronde. Het is prachtig om hier nu weer te kunnen winnen. Het was echt een sprint op mijn bucketlist. Ik ben hier echt heel blij mee”, liet de Brit na afloop weten.

📊🚹At 38 years and 7 days, 🇬🇧Mark Cavendish is the oldest winner of a 🇮🇹Giro stage. ➡️🏆Oldest GT stage-winners:

41y 315d | 🇺🇸Horner (🇪🇸’13)

41y 64d | 🇧🇪Cerami (🇫🇷’63)

39y 126d | 🇪🇸Valverde (🇪🇸’19)

38y 91d | 🇫🇷Poulidor (🇫🇷’74)

38y 7d | 🇬🇧Cavendish (🇮🇹’23) 🔗 @ProCyclingStats — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) May 28, 2023