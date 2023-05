Emotionele Mark Cavendish na zege in Giro: “Ik had hele goede vrienden vandaag”

Een mooiere laatste Girorit kon Mark Cavendish zich bijna niet wensen. De Brit van Astana Qazaqstan, die bezig is aan zijn laatste profseizoen, toonde zich in de straten van Rome de snelste in de slotrit. Daarbij kreeg hij niet alleen hulp van zijn huidige ploeg, maar ook zijn oude werkgever stak een handje bij. “Ik had hele goede vrienden vandaag”, zei hij na afloop in het flashinterview.

In de laatste kilometers kon Cavendish ook rekenen op INEOS Grenadiers, de ploeg waar hij in 2012 voor uitkwam. Onder andere Geraint Thomas bereidde de sprint van zijn landgenoot voor. “Ik ben heel blij, het was heel moeilijk deze Giro te finishen. We waren al eerder dichtbij. Mijn ploeg en mijn vrienden hebben het goed gedaan. Ik had hele goede oude vrienden vandaag, het is heel emotioneel”, zei de sprinter duidelijk aangedaan.

Voor Cavendish lijkt de cirkel rond. In de Giro van 2008 pakte hij zijn eerste zege in een grote ronde, en vandaag zijn laatste in Rome. “Vijftien jaar geleden pakte ik mijn eerste zege in een grote ronde. Het is prachtig om hier nu weer te kunnen winnen. Het was echt een sprint op mijn bucketlist. Ik ben hier echt heel blij mee”, besloot hij.