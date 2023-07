Niet te stoppen! Puck Pieterse domineert in Wereldbeker MTB in Val di Sole

Tegen Puck Pieterse is momenteel geen kruid gewassen in het mountainbiken. De Nederlandse reed in de Wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole al in de eerste ronde weg van de tegenstand en soleerde vervolgens op overtuigende wijze naar een nieuwe overwinning.

In het Italiaanse Val di Sole stond vandaag een nieuwe wereldbekermanche in het cross-country op het programma. Voor veel rensters was het een laatste echte ’test’ richting de wereldkampioenschappen mountainbike in het Schotse Glasgow van midden augustus. Voor de start waren de meeste ogen gericht op wereldbekerleidster en vrouw-in-vorm Puck Pieterse, maar met Pauline Ferrand-Prévot, Laura Stigger, Alessandra Keller en Jenny Rissveds waren er nog wel meer kapers op de kust.

En toch was het Pieterse die in de openingsronde de lakens wist uit te delen. De veelzijdige Nederlandse sloeg al snel een bres van een vijftiental seconden op de eerste achtervolgers Ferrand-Prévot, Keller en Stigger. Dit bleek de voorbode voor een onewomanshow in Val di Sole, en een niet al te spannend koersverloop. Pieterse wist haar voorsprong bij het ingaan van de tweede ronde uit te diepen naar de veertig seconden en dit bleek in de daaropvolgende rondes een meer dan geruststellende voorsprong.

In de achtervolgende groep bleken Ferrand-Prévot en de Italiaanse Martina Berta over de sterkste benen te beschikken, maar het was wel allemaal in de schaduw van Pieterse. Die laatste wist haar voorsprong van een veertigtal seconden vast te houden en liep in de slotfase zelfs nog wat verder uit. Pieterse won zo haar derde Wereldbeker bij de profs, na eerdere demonstraties in Nove Mesto en Leogang. Ook reed ze vorige week, in het Poolse Krakau, naar de Europese titel.

De strijd om de tweede plaats werd gewonnen door Berta, al werd de Italiaanse ook wel ‘geholpen’ door een valpartij van Ferrand-Prévot. De regerend wereldkampioene ging hard onderuit in een verraderlijke afdaling, viel zo enkele plekken terug, maar kon haar weg wel vervolgen. Ferrand-Prévot kon een podiumplek echter wel vergeten. De Australische Rebecca Henderson knokte zich, na een sterke slotfase, nog naar de derde plek.

Wereldbeker Cross Country Val di Sole

Uitslag, vrouwen

Puck Pieterse in 1u19m49s

Martina Berta – op 52s

Rebecca Henderson – op 1m00s

4. Laura Stigger – op 1m06s

5. Mona Mitterwallner – op 1m53s

6. Jolanda Neff – op 2m01s

7. Jenny Rissveds – op 2m30s

8. Pauline Ferrand-Prévot – op 2m48s

9. Evie Richards – op 2m51s

10. Anne Terpstra – op 2m54s