Niet te stoppen: nummer zeven voor Miguel Ángel López in Vuelta a Colombia

Miguel Ángel López is niet te stoppen. De 29-jarige renner heeft ook de zevende etappe van de Vuelta a Colombia gewonnen. López heeft dus naast de proloog maar liefst zes van de zeven etappes op zijn naam geschreven. Uiteraard verstevigt hij zijn leiding in het algemeen klassement.

In rit zeven van Pereira naar Manizales, een etappe van 195,9 kilometer, moest er heel wat geklommen worden. In het begin van de etappe stonden de Alto Sanclemente (25,7 km aan 4,2%) en de Alto Tabor (4,3 km aan 3,7%) op het menu. Dat was echter een voorsmaakje op de finale, waar de Alto 3 Puertas (3,4 km aan 4,8%) en de Manizales (19,9 km aan 5,5%) wachten op de renners.

Spannend was het dan ook niet echt door al die hoogtemeters. López, die uitkomt voor Medellín-EPM, is duidelijk de beste klimmer, en beste renner tout court, in de Vuelta a Colombia. Zijn voorsprong aan de streep bedaarde dan ook 42 seconden op eerste achtervolger Wilson Estiben Peña. Oscar Hernan Fernandez Gonzalez legde beslag op plek drie.

In het algemeen klassement heeft López nu al meer dan vier minuten voorsprong op Peña. Nummer drie, Rodrigo Contreras, volgt al op vijfenhalve minuut. Er staat in de Vuelta a Colombia nog een bergrit en een afsluitende lange tijdrit op het menu.