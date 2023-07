‘Niet Jasper Philipsen, maar Mathieu van der Poel gaat mogelijk sprinten op Champs-Élysees’

Video

De Tour de France 2023 is bijna ten einde. Tijdens een laatste krachtmeting in de Vogezen zagen we de oude Tadej Pogacar terug, die na een vermakelijke etappe de betere was van Felix Gall en Jonas Vingegaard. Die laatste wint deze editie van de Tour, maar niet voordat we de traditionele slotrit naar de Champs-Élysées hebben gehad. Mits dat niet in het water valt, want er is regen voorspeld! Dat en meer hoor of zie je in de nieuwe WielerFlits Update!

Er gebeurde nog van alles in de laatste echte rit die er toe deed. Een valpartij van Carlos Rodríguez zorgde voor een pijnlijke dag voor hemzelf én Sepp Kuss. De Amerikaan was de verliezer van de dag, verloor elf minuten en tuimelde van plek negen naar plaats twaalf in het algemeen klassement. UAE Emirates verzekerde zich van de plekken twee en drie en boekte en passant nog een derde ritzege. “Mentaal gezien erg knap van Pogacar”, vindt Maxim. “Afgelopen week kreeg hij echt een dreun te verwerken, maar hij toont gelukkig veerkracht en zijn oude zelf.”

Het was vooral ook de dag van de Franse chouchou Thibaut Pinot. De 33-jarige kopman van Groupama-DJ neemt na dit seizoen afscheid en trakteerde het Franse publiek in zijn eigen thuisregio nog eens op vuurwerk. “De Fransen waren waanzinnig. Op de Petit Ballon leek het wel alsof hij door een erehaag reed”, kijkt Maxim daarop terug. “Wat ook mooi was om te zien is dat Giulio Ciccone zo blij was met zijn bergtrui”, kijkt Youri terug. “Hij had er al eentje uit de Giro d’Italia en was zaterdagmorgen supernerveus. Met zijn ploeg heeft hij het heel slim gespeeld.”

Uiteraard blikken onze mannen ook vooruit op de slotrit van Saint-Quentin-en-Yvelines naar Parijs. “Verschillende sprinters ruiken nog een kans: Jordi Meeus, Cees Bol en vooral Dylan Groenewegen zullen daarop azen”, denkt Maxim. Of Jasper Philipsen voor een vijfde ritzege gaat, valt nog te bezien. Hij hint in de show op een lead out voor Mathieu van der Poel. “Het gaat regenen zondagmiddag en dus liggen de stenen op de Champs-Élysées mogelijk nat. Ik zou als ik Van der Poel was met dat WK in het achterhoofd, me dan niet mengen in een sprint”, zegt Youri.

En verder….

Staan we natuurlijk uitgebreid stil bij de tweede eindzege van Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma in de Tour de France. Onder meer Grischa Niermann en sportief eindverantwoordelijke Merijn Zeeman komen aan het woord. Dat doen ook Giulio Ciccone, Lars van den Berg, Tadej Pogacar, Mauro Gianetti en Jasper Philipsen. Dat en meer hoor of zie je in de nieuwe WielerFlits Update!

