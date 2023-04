Niet fitte Julian Alaphilippe moet passen voor Amstel Gold Race

Een flinke aderlating voor Soudal Quick-Step in aanloop naar de Amstel Gold Race. De Belgische formatie zal het zondag in de Limburgse klassieker moeten doen zonder Julian Alaphilippe. De Fransman heeft nog altijd (te) veel last van de naweeën van een valpartij in de Ronde van Vlaanderen.

Het is voorlopig nog niet het seizoen van Julian Alaphilippe. De tweevoudige wereldkampioen won met de Faun-Ardèche Classic al wel een wedstrijd, maar speelt in de écht grote koersen voorlopig een bijrol. In de Ronde van Vlaanderen kwam hij tot overmaat van ramp ten val. De Fransman kampt sinds zijn crash met knieproblemen en Patrick Lefevere, de teambaas van Soudal Quick-Step, vreesde al voor zijn deelname aan de Amstel Gold Race.

De Belgische ploeg heeft nu laten weten dat Alaphilippe komende zondag niet zal deelnemen aan de Nederlandse klassieker. De 30-jarige coureur hoopt zich nog wel klaar te stomen voor de Waalse Pijl (woensdag 19 april) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag 23 april), maar het lijkt een race tegen de klok te worden.

Lees ook: Voorbeschouwing Amstel Gold Race 2023 – Wie doet Tadej Pogacar wat?

Alaphilippe zal nu nog een jaar moeten wachten op zijn zevende deelname aan de Amstel Gold Race. De klimklassieker staat nog niet op de erelijst van Juju, maar de Fransman eindigde al wel vijf keer bij de eerste tien. In de editie van 2019 had hij lange tijd uitzicht op de overwinning, maar werd hij na een knotsgekke finale nog voorbijgesneld door enkele renners, waaronder winnaar Mathieu van der Poel.