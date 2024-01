zaterdag 13 januari 2024 om 13:49

Niet fitte Caleb Ewan onzeker voor Tour Down Under

Caleb Ewan gaf in extremis forfait voor de Down Under Classic, en dat was niet zomaar het geval. De Australische sprinter is ‘niet 100 % fit’, zo meldt zijn ploegleider Matt White aan Global Cycling Network.

De Down Under Classic is natuurlijk ‘maar’ het criterium voorafgaand aan de Tour Down Under, maar wel eentje die Ewan de afgelopen zes edities liefst vijf keer won, waaronder vorig jaar.

Voorafgaand aan de Classic in Adelaide voelde Ewan zich niet goed, waarna de ploeg besloot dat het beter was om te rusten en de focus te verleggen naar de Tour Down Under, die dinsdag begint. Ewan had een lastige trainingsdag op vrijdag en zag schijnbaar af van de hitte.

“Gisteren was het meer dan veertig graden Celsius en Caleb voelde zich niet honderd procent fit. Daarom dachten we dat het beter was om hem wat te laten rusten tot de echte WorldTour-wedstrijd start. We blijven de situatie monitoren, want Caleb speelt een belangrijke rol in onze plannen voor volgende week. Hopelijk recupereert hij goed, zondagnamiddag nemen we een beslissing.”

Luke Durbridge en Lucas Hamilton zouden in de buurt zijn. “Maar we willen Caleb de kans geven om klaar te zijn.” De Tour Down Under wordt voor Ewan de eerste officiële wedstrijd voor Jayco-AlUla, na zijn veelbesproken transfer van Lotto Dstny.