maandag 22 januari 2024 om 10:07

Niet alleen Van Aert, maar ook Pidcock maakte buiteling bij balken in finale Wereldbeker Benidorm

Tom Pidcock deed in de finale van de Wereldbeker Benidorm mee om een top-vijfklassering. Tot hij plots van het voorplan verdween. Op de televisiebeelden was niet te zien waarom de Brit was afgehaakt, maar een filmpje van een fan zorgt voor opheldering.

In de video is te zien hoe Pidcock in de slotronde over de balken probeert te springen, maar op het obstakel botst. Hij gaat voorover, raakt zijn fiets kwijt en verliest zo ook de aansluiting met Mathieu van der Poel en co, met wie hij tot dat moment streed om een top-vijfplek. Uiteindelijk moest Pidcock genoegen nemen met een negende plaats.

Pidcock was niet de enige die problemen had met de Benidormse balken. Koploper Wout van Aert kwam al lopend weliswaar ongeschonden voorbij de hindernis, maar toen hij weer op zijn fiets wilde springen, ging hij alsnog onderuit. De Belg wist zijn achtervolger Michael Vanthourenhout echter alsnog voor te blijven en zo de Wereldbeker Benidorm op zijn naam te schrijven.