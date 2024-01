donderdag 18 januari 2024 om 11:14

Nienke Veenhoven bezorgt Visma | Lease a Bike zege in Women’s Down Under Classic

De eerste overwinning voor Nienke Veenhoven in het tenue van Visma | Lease a Bike is een feit. De 19-jarige Nederlandse won donderdag in Australië de Women’s Down Under Classic. Veenhoven bleek in het wielercriterium de snelste in de sprint.

De Women’s Down Under Classic eindigde in een sprint van een grote groep, maar daar zag het lange tijd niet naar uit. Een omvangrijke kopgroep reed namelijk lang voor de meute uit, maar Visma | Lease a Bike had andere plannen en stuurde aan op een sprint.

De Nederlandse formatie besloot in de achtervolging op de kopgroep het vuile werk op te knappen, in dienst van Veenhoven, en wist zo in extremis nog de boel bijeen te brengen. In de sprint die volgde, wist de jonge Veenhoven het werk van haar ploeggenotes met verve af te ronden.

Al was het verschil op de streep met de nummer twee, de Australische Georgia Baker, niet al te groot. Het bleek echter wel genoeg voor Veenhoven, die zo haar eerste zege wist te boeken in het tenue van Visma | Lease a Bike. De Australische Lauretta Hanson van Lidl-Trek kwam als derde over de streep. De Italiaanse rensters Sofia Bertizzolo en Soraya Paladin vervolledigen de top-5.