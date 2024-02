Niels Bastiaens • zaterdag 3 februari 2024 om 12:45 zaterdag 3 februari 2024 om 12:45

Niels Vandeputte wil beter doen dan vorig WK: “De Belgen hebben hun plek op het podium”

Interview Weinig crossen waarin Niels Vandeputte (23) deze crosswinter niét in de top 10 reed. En dus maakt hij met recht en reden deel uit van de Belgische WK-selectie. Bovendien als enige ploegmaat van de grote concurrent, Mathieu van der Poel…

“Er zijn genoeg mensen die tegen mij zeggen: wauw, jij hebt al X aantal keer top 10 gereden dit seizoen, of X aantal keer top 5. Maar van de echte grote crossen, stond ik alleen maar op het podium in Merksplas, Val di Sole en Mol. Dat is dag en nacht verschil. Een vierde of vijfde plaats is voor een renner van mijn kaliber mooi, maar het stelt ook niet veel voor, omdat je niet op dat podium stond.”

Tijdens de kerstperiode deed Vandeputte misschien wat aan overdaad, met vijf (!) dagen cross op rij. “Ik moet eerlijk zijn dat ik ook meer van mijn kerstperiode had verwacht. Zonhoven, Gavere en Diegem sloegen dik tegen, daar ben ik helaas veel van mijn constante verloren. Maar ik denk dat ik daarna opnieuw goed ben teruggekomen met een vierde plaats op het BK. Dankzij de stage in Spanje heb ik terug wat aan frisheid gewonnen. Dat had ik echt nodig na de drukke periode in december.”

Resultaat verbeteren

Waar moeten we Vandeputte dan momenteel plaatsen in het crossveld? “Je hebt een heel grote groep na Mathieu, waarvan Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar, Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt nog een streepje voorhebben op mij. Ik probeer me tussen die jongens in te nestelen, dan zien we wat dat geeft. Vorig jaar ben ik op het WK in Hoogerheide mooi zevende geworden. Toen deed ook Wout mee, dus hoop ik dat stiekem te verbeteren.”

“Anderzijds, een WK blijft altijd een speciale wedstrijd. We zullen moeten zien wat het geeft op de dag zelf. Een paar weken terug werd er geroepen dat we moesten vrezen voor een compleet Nederlands podium, maar vandaag ziet het er alweer helemaal anders uit. Ik denk dat we als Belgen moeten laten zien dat ze niet zomaar klaar zijn met ons. En dat we echt onze plek hebben op het podium.”

Strijdvaardige woorden, maar is Vandeputte – renner van Alpecin-Deceuninck – dan geen ploegmaat van Mathieu van der Poel? Op welke manier beïnvloedt dat zijn denken? “Ik trek me daar niet te veel van aan. Op het WK rijd ik in een blauwe trui met de Belgische driekleur en heb ik andere ploeggenoten. Vergeet ook niet dat de cross een individuele sport is. Natuurlijk moet je elkaar niet aan de kant gaan rijden. Maar het is ook niet zo dat ik ineens op kop moet gaan rijden voor de ene of andere renner. Ik probeer vooral naar mezelf te kijken, en voor mezelf het beste eruit te halen.”

Geen sneeuw

Al had Vandeputte natuurlijk op andere weersomstandigheden gehoopt. “Ik ga niet zeggen dat ik verdrietig werd, toen ik zag dat het toch geen sneeuw-WK zou worden”, aldus de ijsspecialist. “Maar ik had er natuurlijk wel op gehoopt dat het zou vriezen. Je kan dat niet controleren. Anderzijds, stel dat er in Tábor nu echt sneeuw had gelegen, dan hadden de verwachtingen heel hoog geweest. Dan werd er extra naar mij gekeken. Nu wordt mijn naam minder genoemd.”

“En dat vind ik ook wel prettig. Het wil zeker niet zeggen dat ik minder ambitie heb, omdat er geen sneeuw ligt. We hebben de afgelopen weken gezien hoe dicht alles bij elkaar lag, dus er is sowieso veel mogelijk. Ik heb al een aantal mooie dingen laten zien, en als ik in Tábor echt een superdag heb, dan kan er veel.”