Niels Albert over ‘De Grote Drie’: “Ik moet nog zien of ze er echt zo bovenuit steken”

Het rentree in het veld van Tom Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel nadert. Gaan De Grote Drie gelijk weer heersen, zoals ze de voorgaande jaren direct deden na hun terugkeer? Ex-crosser Niels Albert is daar nog niet zo zeker van, schrijft hij in zijn column voor Het Laatste Nieuws.

“Er wordt momenteel op erg hoog niveau gereden door Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout”, legt Albert uit. “Ik wil het wel eens zien of Van Aert en co er nog echt zo bovenuit steken als de voorbije twee jaar. Of is het verschil kleiner geworden? Op een parcours als dat van Beekse Bergen kunnen Vanthourenhout en Sweeck volgens mij een heel eind mee met de echte toppers.”

“Het was veel draaien en keren in het bos, een zandbakje, dan weer in gang trekken, en dan kan je maar zo snel rijden als het parcours het toelaat. Zelfs als je met een Formule 1-auto rijdt die veel krachtiger is. Zelfs als je Wout van Aert of Mathieu van der Poel heet”, aldus Albert, die denkt dat grote motoren wel in het voordeel zijn als het echt bergop gaat.

Joris Nieuwenhuis

Albert sluit zijn column af door te zeggen dat hij in de Beekse Bergen positief verrast werd door Joris Nieuwenhuis. “Nieuwenhuis was weer erg goed op dreef. Hij was wereldkampioen bij de beloften voor hij een wegwielrenner werd. En nu is hij terug van weg geweest. Nieuwenhuis is wel vierde geworden zondag. Ik wil het wel eens zien, in de kerstperiode, wanneer andere renners stilaan vermoeid raken, of Nieuwenhuis er dan niet bovenuit gaat steken.”