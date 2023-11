dinsdag 14 november 2023 om 09:01

Niels Albert heeft idee om Wereldbeker weer te laten floreren: “Denk dat de UCI dat wel kan betalen”

UCI-voorzitter David Lappartient stelde zondagochtend dat deelname aan de UCI Wereldbeker verplicht moet worden, anders dreigt hij met uitsluiting voor de volgende wereldbekermanche én voor het WK veldrijden. “Ik denk dat ze eens heel goed gelachen hebben in de cross dit weekend. Dit kan hij nooit hard maken”, reageert oud-crosser Niels Albert in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.

“De UCI-voorzitter wilde zich even laten gelden, maar dit was niet de manier”, aldus Albert. “Renners moeten hun eigen keuze kunnen maken – altijd. Als ze mij dit zouden lappen, had ik snel een oplossing klaar: ziektebriefjes. De ene week voor diarree, de volgende voor een lichte depressie. En wat had de UCI dan gezegd?”

Albert stelt dat de UCI er zelf voor heeft gezorgd dat de toppers soms Wereldbeker-manches overslaan. De internationale wielerunie heeft volgens hem een overaanbod gecreëerd. Hij ziet liever dat de Wereldbeker terugkeert naar acht wedstrijden en dat daarvan niet te veel buiten België verreden worden. “Het is ferm om af en toe in het buitenland te kunnen crossen, Dublin of zo, maar overdrijf daar niet mee, want het wordt snel kunstmatig. En voor de coureurs kost dat een hoop geld.”

Voorstel

Tot slot, doet Albert ook nog een ander voorstel om de Wereldbeker weer te laten floreren. “Geef de top-tien van het eindklassement in het daaropvolgende seizoen in elke Wereldbekerwedstrijd 3.000 euro extra startgeld. Dat kost je per manche 60.000 euro extra, mannen en vrouwen samen. Ik denk dat de UCI dat wel kan betalen. 3.000 euro is ook voor de toppers mooi geld. Je gaat meteen effect zien: een heel grote groep renners gaat proberen in die top tien te eindigen. Er zal meer dan ooit strijd en beleving zijn in de Wereldbeker. Alstublieft.”