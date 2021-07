Niek Kimmann in tranen na olympisch goud: “Ik snap er geen fluit van”

De voorbereiding op de finale verliep voor Niek Kimmann verre van ideaal. Maandag liep de BMX’er een barstje in zijn knieschijf op na een crash met een official. Toch stond hij er vannacht: Kimmann pakte het goud. “Ik was zo gaar van de afgelopen dagen dat ik zo bang was dat ik ingehaald zou worden. En nog steeds hoor, ik snap er geen fluit van”, reageert hij na afloop bij de NOS.

“Het begint te bezinken, maar ik geloof het nog niet. Toen ik op de official klapte dacht ik dat mijn droom weg zou zijn. Ik wist dat deze baan mij lag en dat ik nog relatief jong ben, dus hield in het achterhoofd dat dit mijn beste kans is. De laatste weken gingen zelfs zo goed, dat mijn broertje zei dat het niet normaal is wat ik deed. Ook mijn coach zei dat ik kon winnen, zelfs als ik niet op mijn best zou zijn. Dus ik heb altijd vertrouwen gehouden”, gaat Kimmann verder.

Toch begon de dag met nog een tegenslag, vertelt hij. Omdat Kimmann voor de laatste training nog een extra pijnstiller had genomen, kampte de Nederlander met buikkrampen. Dankzij regenval werd de wedstrijd met driekwartier uitgesteld en dat deed hem goed. Met de juiste focus stond hij vervolgens aan de start. “Ik dacht: er is zoveel poespas, dat moet ik uitschakelen. Na de start moet ik hard trappen, zuiver landen. Toen ik de eerste bocht uitkwam, dacht ik: wat gebeurt er hier?”

Na brons voor Laura Smulders in Londen en zilver voor Jelle van Gorkom in Rio de Janeiro is Kimmann de eerste BMX’er met olympisch goud. In tranen sluit hij af: “We hadden een droom en dat is goud voor Nederland halen. Ik wilde ondanks mijn val nergens spijt van hebben. Ik heb geknokt voor wat ik waard ben, en het goud is dan heel mooi.”