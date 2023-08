maandag 28 augustus 2023 om 18:53

Niedermaier begint met tijdritzege aan Tour de l’Avenir Femmes, Van Anrooij derde

Antonia Niedermaier is de allereerste leidster in de Tour de l’Avenir Femmes. De 20-jarige Duitse, de regerend wereldkampioene tijdrijden bij de beloften, bleek in de inleidende tijdrit te sterk voor Anna Shackley en Shirin van Anrooij.

Met de introductie van de Tour de l’Avenir Femmes gaat een langgekoesterde wens in vervulling voor het vrouwenwielrennen. Vandaag was het dan eindelijk zover: de eerste editie van de Franse beloftenkoers werd afgetrapt met een inleidende individuele tijdrit van 14,8 kilometer, met start en finish in Saint-Vallier, in het departement Saône-et-Loire. De organisatie had een zeer listige beproeving tegen de klok uitgetekend. Met 188 hoogtemeters over een afstand van nog geen vijftien kilometer, konden we wel spreken van een heuvelachtige chronoproef.

Het bleek spek naar de bek van Antonio Niedermaier. De 20-jarige Duitse, die normaal uitkomt voor Canyon-SRAM, dook als enige renster onder de twintig minuten (19:56) en bleek in de eindafrekening dertien tellen sneller dan de Britse Anna Shackley. Shirin van Anrooij was de eerste Nederlandse op de derde plaats: de alleskunner moest 22 seconden toegeven op Niedermaier.

Niedermaier, die morgen dus mag starten in de gele leiderstrui, werd voor de start van de ronde al gezien als een van de favorieten voor de eindzege. De Duitse liet dit seizoen al zeer mooie dingen zien bij de profs. Zo won ze op knappe wijze een bergrit in de Giro Donne en werd ze derde in de CIC-Tour Féminin International des Pyrénées.

Van Empel en Realini verliezen tijd

In de daguitslag zien we met Julie De Wilde (6e) nog een Belgische in de top-10. Nienke Vinke was op de zevende plaats de tweede Nederlandse. Fem van Empel, toch ook een van de favorietes voor eindwinst, verloor vandaag liefst anderhalve minuut op de winnares. Ook Gaia Realini (15e op 1:17) kreeg al een eerste tik te verwerken. Morgen staat er een relatief vlakke etappe op het programma naar Louhans-Châteaurenaud.