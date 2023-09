donderdag 28 september 2023 om 16:28

Nicolò Parisini verrast met eerste profzege in heuveletappe CRO Race

De derde etappe van de CRO Race is donderdag gewonnen door Nicolò Parisini. Na 133 kilometer was de Italiaan, uitkomend voor Q36.5, de snelste uit een klein peloton dat in de finale twee steile klimmetjes voor de kiezen kreeg. Hij was in de sprint sneller dan Tobias Lund Andresen van Team dsm-firmenich.

Op de derde dag van de CRO Race stond een rit van ‘maar’ 133 kilometer gepland van Otočac naar Opatija. Een etappe met flink wat hoogtemeters en in de finale een lokale omloop met daarin een heuvel van 400 meter aan 13,8%. Die klim lag twee keer in de laatste 15 kilometer. Na de laatste top was het nog ruim vier kilometer tot de meet.

Vijf renners van de kleine continentale ploegen zaten mee in de vlucht van de dag, maar kregen weinig voorsprong van INEOS Grenadiers en Bahrain Victorious. Ruim 35 kilometer voor de finish wist Dylan Hopkins (Ljubljana Gusto Santic) al zijn medevluchters te lossen, maar ook voor hem viel het doek al vroeg.

Grote favorietengroep overleeft klimmetjes

Alle ogen waren gericht op de steile klim in Opatija. De eerste keer kwam een flink deel van peloton over de top, al moest ritwinnaar Iuri Leitao wel vroeg lossen. Ook klassementsleider Elia Viviani ging overboord. Op de tweede keer Opatija ging het nog wat harder, maar de klim was te kort om grote verschillen te veroorzaken. Ook thuisrijder Fran Miholjevic kwam niet weg.

Een flinke favorietengroep rondde de top en dook de afdaling van bijna vier kilometer in. Team dsm-firmenich en INEOS Grenadiers namen daarbij het initiatief, maar het was niet genoeg voor de winst. De Nederlandse ploeg hoopte met Tobias Lund Andresen te winnen, maar de jonge Deen strandde op de tweede plek. Hij werd verrassend geklopt door Nicolò Parisini van Q36.5. Matej Mohoric was derde.

Een geluk bij een ongeluk voor Andresen en Team dsm-firmenich; de Deen is na zijn tweede plaats wel de nieuwe leider in het algemeen klassement.