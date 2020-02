Nicole Steigenga zegeviert in slotrit Dubai Women’s Tour donderdag 20 februari 2020 om 10:29

Nicole Steigenga heeft de slotrit van de Dubai Women’s Tour op haar naam geschreven. De 22-jarige Friezin van Doltcini-Van Eyck Sport was in de straten van Dubai de snelste in de sprint van een kopgroep van vijf.

Na drie achtereenvolgende feestjes voor de sprintsters in de Verenigde Arabische Emiraten was het in de slotetappe een kopgroepje dat om de zege mocht strijden. Rasaanvalster Steigenga was op circa dertig kilometer van de streep met een groepje weggereden en deze ontsnapping bleek de juiste.

Steigenga, die afgelopen winter BePink verruilde voor de Belgische continentale vrouwenploeg, timede haar sprint perfect en ze won de 112 kilometer lange etappe voor Amalie Lutro (Hitec Products-Birk Sport). Steigenga is de eerste Nederlandse die dit jaar een UCI-koers op haar naam weet te schrijven. Het is tevens de eerste seizoenszege voor Doltcini-Van Eyck Sport.

Het eindklassement van de vierdaagse Dubai Women’s Tour, een 2.2-koers die voor het eerst werd georganiseerd, was een prooi voor Lucy van der Haar. De Britse van Hitec Products-Birk Sport pakte bij bonificatiesprints genoeg seconden om de Wit-Russische Tatsiana Sharakova (Minsk Cycling Club) nog uit de leiderstrui te rijden.