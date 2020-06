Nicolas Roche ziet hereniging met Bardet wel zitten: “Ik beschouw hem als een vriend” maandag 8 juni 2020 om 09:58

Nicolas Roche staat open voor de eventuele komst van Romain Bardet naar Team Sunweb. De Ier kent de Franse klassementsrenner nog van hun gezamenlijke periode bij AG2R La Mondiale en hij ziet een hereniging wel zitten.

“Ik heb de informatie niet, maar het zou me niet verbazen als Iwan Spekenbrink (manager bij Team Sunweb, red) hem benadert”, zegt de ervaren klimmer in de Franse sportkrant L’Équipe. “Ik denk dat Romain gecharmeerd zal zijn van de organisatie, die eersteklas is. De obsessie voor details bij Team Ineos is bekend. Over Sunweb is minder bekend omdat we nooit de Tour hebben gewonnen maar het is echt waar. Ik zou Romain graag erbij hebben, ik beschouw hem als een vriend.”

Voorstel

Sinds vorige week wordt Bardet aan Sunweb gelinkt. De ploeg zou hem al een voorstel hebben gedaan. Zijn zaakwaarnemer gaf toe dat zijn pupil op het punt staat om van ploeg te veranderen. “Maar er is niets afgerond”, zei hij. “Niet met Sunweb, noch met andere teams. Het is vrij eenvoudig de namen van ploegen op te schrijven waar hij heen zou kunnen gaan. Dat zijn teams met een sterke ethiek, al kun je nooit 100% zeker zijn van alle renners.”

Eerder zijn ook Trek-Segafredo en Mitchelton-Scott in verband gebracht met Bardet. De Franse klassementsrenner rijdt al sinds 2012 voor AG2R La Mondiale. Drie keer wist hij een etappe in de Tour de France te winnen; in 2016 (tweede) en 2017 (derde) stond hij op het eindpodium van de Franse ronde.