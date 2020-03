Nicolas Roche: “Lastig te voorspellen hoe een Tour zonder publiek zal uitpakken” zaterdag 28 maart 2020 om 18:42

Nicolas Roche snapt dat Roxana Maracineanu, de Franse minster van Sport, erover nadenkt om de Tour de France achter gesloten deuren te laten plaatsvinden, maar de Ier ziet meer problemen: “Wanneer je iets voor het eerst doet, is het lastig om te voorspellen hoe het zal uitpakken.”

“Ik vraag me af of Frankrijk tijdens het begin van de Tour de France al toelaat dat er weer buitenlanders in het land mogen komen”, gaat hij verder. “Hoe gaat de politie alles regelen? Mogen mensen in hun tuin niet meer naar de Tour de France kijken?”

Ook zullen er economische problemen zijn, zegt Roche. “Mensen hebben al ver van tevoren hun accomodatie geboekt, de hotels zullen afhankelijk van het toerisme zijn. Steden hebben veel betaald om start- of finishplaats te zijn.”

“Het is erg ingewikkeld”, eindigt hij tegen Mirror Sport. “Maar er is nog een lange weg te gaan. Ik zou in elk geval graag willen koersen.”