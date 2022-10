Nicolas Roche boos: gravelspecialisten moeten achter wegrenners starten op WK Gravel

Op het WK Gravel zullen de gravelspecialisten aan de start achter de wegrenners moeten plaatsnemen. Dat heeft alles te maken met de UCI-punten, waarvan de wegrenners er bijzonder veel hebben. “Kom op jongens! Wij hebben allemaal veel moeite gedaan om ons te kwalificeren.”

Roche deed op sociale media zijn beklag over de regel. “Breaking news: de volgorde bij de start morgen (op het WK Gravel, red.). Renners met UCI-punten (geen gravelspecialisten dus) staan vooraan in de rij. Gravelspecialisten moeten vanachter starten. UCI, kan je me nog eens zeggen wat voor WK het morgen is?”

“De wedstrijd heet toch het WK Gravel en niet het WK wegwielrennen”, vult Roche aan. De Ier maakt vervolgens de vergelijking met het WK MTB. Tom Pidcock moest daar, ondanks zijn vele UCI-punten, wel vanachter starten. “Waarom is dit nu anders bij dit WK?”, vraagt de ex-profrenner zich af.

Slechte startpositie kan zware gevolgen hebben

Roche geeft nog aan dat hij geen problemen heeft met de vele wegrenners die deel zullen nemen aan het WK, maar dat de echte gravelspecialisten wel een betere startpositie verdienen. “Zij hebben echt moeite gedaan om zich te kwalificeren.”

Een slechte startpositie kan zware gevolgen hebben voor het verdere verloop van de race. Zo is er na 500 meter al meteen een single track, waardoor opschuiven bijzonder moeilijk kan zijn in de openingsfase. “Wij zitten morgen dan allemaal in de problemen. Kom op jongens!”

Breaking news: order on start line tomorrow. Riders with uci points ( non gravel) first on start line. Gravel riders start in the back. @UCI_cycling remind me what worlds is it tomorrow again? 🤨 i am sure the race is was called gravel worlds not road worlds!

