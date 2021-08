Nicolas Edet verlaat Cofidis na elf seizoenen voor Arkéa Samsic

Nicolas Edet trekt na elf seizoenen de deur achter zich dicht bij Cofidis. De 33-jarige klimmer, die in het verleden onder meer de Tour du Limousin en het bergklassement in de Vuelta won, verkast naar Arkéa Samsic waar hij een contract voor twee jaar tekende.

Edet had behoefte aan verandering, liet hij weten in een perscommuniqué van zijn nieuwe ploeg. “Ik wilde uit mijn comfortzone stappen. Ik wil mijn huidige ploeg bedanken voor alle jaren samen. In mijn elf profseizoenen kreeg ik de kans om de grootste koersen op de kalender te rijden en nu wil ik nieuwe uitdagingen aangaan.”

Ploegmanager Emmanuel Hubert van Arkéa Samsic en Edet kennen elkaar al langer. “Het kwam al eens eerder bijna tot een samenwerking. Nu is het juiste moment. We waren er vrij snel uit. Het sportieve plaatje trok me aan. Arkéa Samsic is een ploeg die steeds in ontwikkeling is, zowel qua personeel, uitrusting als koersprogramma’s”, aldus de Franse klimmer.

Hubert is blij met zijn nieuwe aanwinst. “Het is een goede klimmer die renners als Nairo Quintana en Warren Barguil vrij lang kan bijstaan in de grote etappekoersen op de kalender. Je wint nooit toevallig het bergklassement in de Vuelta of de Tour du Limousin. Nicolas heeft die dubbele rol: hij kan koersen winnen, maar zichzelf ook voor 100% wegcijferen voor de ploeg.”