Nicki Sørensen over dopingverleden: “Schaam mij voor wat gebeurd is” zondag 28 juni 2020 om 18:24

Nicki Sørensen zegt dat hij zich schaamt voor zijn dopinggebruik in de beginjaren van zijn carrière. De Deense oud-wielrenner zegt van 1998 tot en met 2004 naar de verboden middelen te hebben gegrepen. “Ik schaam mij voor wat er gebeurd is. Ik voelde mij toen een beetje slachtoffer, maar het was wel steeds mijn keuze”, vertelt hij bij TV2.

“Andere profs vertelden mij dat het zo werkte. Het was de enige manier”, beschrijft Sørensen. “Ik heb toen de moeilijke beslissing genomen om ook op die wagen te springen. Toen ik begon als profwielrenner was mij wel duidelijk dat er een algemene cultuur was voor renners om doping te gebruiken.”

De oud-renner van onder meer CSC en opvolger Saxo Bank gaf in 2015 al toe doping te hebben gebruikt. Op dat moment was Sørensen al gestopt en actief als ploegleider bij Tinkoff-Saxo. Die ploeg steunde hem overigens na zijn bekentenis.

Inmiddels werkt Sørensen voor Israel Start-Up Nation als ploegleider en coach. “Mensen kunnen vragen wat mijn plaats vandaag de dag in het wielrennen is als ploegleider? Maar ik heb het gevoel dat ik jonge renners kan laten zien wat niet de juiste weg is”, doelt hij op zijn dopingverleden.