Nick van der Lijke wint weer Kreiz Breizh: “Dit is een goede wedstrijd voor mij”

Nick van der Lijke heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Franse rittenkoers Kreiz Breizh Elites gewonnen. Op de slotdag wist de Nederlander van de Riwal-ploeg de leiding over te nemen van de Brit Samuel Watson, die uitviel na een valpartij. Van der Lijke hield in de lastige finale stand tegen diverse aanvallen van Jumbo-Visma Development. “Ik koos mijn eigen tempo en dat was de juiste keuze”, vertelt hij na afloop.

“Vanaf het begin hadden we het plan om druk uit te oefenen op de leider en aangezien we vijf renners goed geplaatst hadden in het klassement, konden we de aanval kiezen. Vanuit die situatie konden we de wedstrijd bekijken en hadden we de controle in handen”, reageert Van der Lijke. Wat meehielp was dat klassementsleider Samuel Watson door een valpartij moest opgeven. De Nederlander was daardoor de virtuele leider.

“We hadden Rasmus Quaade toen nog in de vlucht en Jumbo-Visma Development niet, dus dat hield de druk van ons af. Elmar Reinders hielp mij daarna perfect en daarna reed ik op de klimmetjes met de gevaarlijke aanvallen mee”, aldus de Zeeuw. “Pas in de laatste kilometers kreeg Mick van Dijke een gat. Ik had met hem mee kunnen gaan, maar dan reed ik mezelf kapot. Daarom koos ik voor mijn eigen tempo, en toen pakten we Mick bijna weer terug. Dus het was de juiste keuze.”

In 2013 won Van der Lijke ook al Kreiz Breizh Elites. Hij is de eerste renner die de Franse rittenkoers twee keer heeft weten te winnen. “Het is echt een goede wedstrijd voor mij, maar ook voor de ploeg. Ik ben blij met de manier waarop ik gekoerst heb en het is altijd speciaal om een etappekoers te winnen, vooral als het voor de tweede keer is”, vertelt hij.