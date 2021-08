Mick van Dijke wint slotrit Kreiz Breizh Elites, eindwinst voor Nick van der Lijke

Mick van Dijke heeft maandag de slotetappe van Kreiz Breizh Elites gewonnen. De talentvolle renner van Jumbo-Visma Development kwam na een natgeregende etappe van ruim 172 kilometer solo over de streep in Rostrenen. De eindzege ging naar Nick van der Lijke, omdat klassementsleider Samuel Watson moest opgeven na een val.

Met nog een kleine honderd kilometer te gaan kwam Watson, die zondag nog een dubbelslag sloeg en dus in de leiderstrui reed, ten val. De renner van de Britse selectie was genoodzaakt op te geven en daardoor was Van der Lijke de nieuwe virtuele leider. De Zeeuw van Riwal hield in de slotfase stand en mocht na afloop de bloemen voor de eindzege in ontvangst nemen. In 2013 wist Van der Lijke de Franse ronde ook al te winnen.

Van Dijke plaatst juiste aanval

Hartthijs de Vries van Metec-SOLARWATT kleurde in zijn eentje een groot deel van de finale, maar zijn aanval strandde in de laatste tien kilometer. Vervolgens was het Van Dijke die voor de aanval koos. Hij sprong op het golvende parcours weg uit het uitgedunde peloton en hield stand tot op de streep. Vier seconden later won Laurens Huys (Bingoal Pauwels Sauces WB) de sprint om de tweede plek, voor Axel Mariault (UC Nantes Atlantique).

Door zijn ritzege en de bijbehorende bonificaties kwam Van Dijke in het klassement nog wel tot op zes seconden van Van der Lijke. Michel Hessmann mocht als nummer drie, op tien seconden van de winnaar, mee het eindpodium op. Volgend seizoen staan Van Dijke en Hessmann overigens onder contract bij de WorldTour-ploeg van Jumbo-Visma.