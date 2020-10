Nick van der Lijke wil prof blijven: “Nog niet het achterste van mijn tong laten zien”

Twee weken terug nog maakte Nick van der Lijke deel uit van de Oranjeselectie die Tom Dumoulin bijstond tijdens het WK. Tot drie ronden van het einde kon hij zijn kopman van dienst zijn, waarna de strijd om de titel losbrak. Ondanks zijn optreden in Imola is de toekomst van de heuvelrenner op dit moment nog ongewis. Binnen enkele weken hoopt hij duidelijkheid te hebben.

De coronacrisis heeft zowel Van der Lijke zelf als zijn ploeg Riwal Securitas hard geraakt, vertelde hij in de talkshow Zesdaagse TV. “In het begin leek het wel oké te zijn. Maar op een gegeven moment kwam het bericht dat cosponsor Readynez bij ons wegviel voor dit seizoen en komend jaar. Dus budgettair viel een heel groot gat, wat eigenlijk betekende dat we voor een broek en een shirt rondfietsen tot het eind van het jaar.”

Wel is Riwal, specialist in hoogwerkers, nog voor twee seizoenen aan het team verbonden. “Alleen hebben we dus geen cosponsor meer. Dat betekende voor dit jaar dat we het volledige budget moesten spenderen om het wedstrijdprogramma te kunnen afwerken. Daar hebben we overigens zelf voor gekozen, om zo toch wat koersen te kunnen rijden zodat, mocht de ploeg niet meer bestaan volgend seizoen, je jezelf in ieder geval kunt laten zien en proberen een kansje af te dwingen richting komend jaar.”

De tegenwoordig in Zevenhuizen woonachtige renner denkt dat hij nog altijd van waarde kan zijn in een profploeg. “Ik heb nog niet het achterste van mijn tong laten zien, zoiets heb ik wel. Ieder jaar zet ik nog stappen vooruit. Ik heb twee jaar in de WorldTour gereden en voor mij is het vooral belangrijk dat ik heel blijf. Blessures zijn bij mij vaak de issue geweest. En dan krijg je steeds toch net even die terugslag waardoor je net niet weer je beste niveau kan halen.”

Van der Lijke hoopt binnen enkele weken duidelijkheid te hebben over zijn toekomst.