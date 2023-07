Nick Stöpler: “Daniek Hengeveld krijgt geen ruimte om olympisch traject te volgen”

Baanbondscoach Nick Stöpler heeft moeten schaven aan zijn selectie voor het WK baanwielrennen, omdat Daniek Hengeveld van haar ploeg Team dsm-firmenich geen olympisch traject mag rijden. Dat heeft de KNWU-coach laten weten bij de bekendmaking van de WK-selectie voor Glasgow.

“Voor de koppelkoers bij de vrouwen heb ik voor dit WK in eerste instantie Daniek Hengeveld geselecteerd op basis van haar vierde plek tijdens de Nation’s Cup in Milton”, vertelt Stöpler. “Maar helaas krijgt zij geen ruimte van haar ploeg Team dsm-firmenich om een olympisch traject te volgen.”

Dat heeft tot gevolg dat de bondscoach ervoor gekozen heeft om op het WK in Glasgow geen plek in de ruimen voor de 20-jarige Hengeveld. In plaats daarvan vormen Marit Raaijmakers en Maike van der Duin de combinatie die zich mag plaatsen voor de koppelkoers op de Olympische Spelen van Parijs 2024. “Met Marit en Maike hebben we gelukkig ook een heel sterk koppel wat afgelopen jaar al vijfde werd op het WK in Parijs”, aldus Stöpler.

“Marit draait lekker en was ook dicht bij een medaille op het EK puntenkoers, dus als het een aanvallende wedstrijd wordt verwacht ik dat ze hier ook met de allerbesten kan meedoen.”

