WK 2023: Nederlandse baanploeg jaagt op medailles en kwalificatie voor Parijs 2024

Begin augustus wordt naast het WK wielrennen op de weg ook het WK baanwielrennen georganiseerd in Glasgow, Schotland. Het is allemaal onderdeel van het zogenoemde ‘Super WK’ waarbij in alle disciplines om wereldtitels gestreden wordt. De KNWU heeft vrijdag de baanselecties bekendgemaakt die gaan strijden om WK-titels en ook kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs 2024.

“Na de prestaties van onze groep in de afgelopen jaren mogen we ambitieus zijn”, stelt Mehdi Kordi, bondscoach van de baansprinters. “We weten dat wij in onze best mogelijke vorm present zullen zijn, maar uiteraard zijn we in de sport ook afhankelijk van hoe anderen zich in de tussentijd ontwikkeld hebben. Met Harrie hebben we een renner in de gelederen die op de individuele nummers opnieuw wil winnen, zijn staat van dienst spreekt voor zich.”

Kordi heeft ook vertrouwen in de sprintsters. “Bij de vrouwen willen we op de teamsprint voor een medaille gaan. We hebben daarvoor een sterk kwartet tot onze beschikking, met rensters die elkaar sterker weet te maken. Individueel liggen de medaillekansen op de keirin”, geeft hij aan.

‘Na afloop olympische balans opmaken’

Bij de duurploeg is Nick Stöpler de bondscoach. Hij weet dat er op het WK veel belangrijke punten te scoren zijn voor de kwalificatie voor de Spelen van 2024. “Natuurlijk zijn er veel punten te verdienen, meer dan tijdens welk toernooi dan ook, maar in de eerste plaats focussen we ons op het WK”, stelt hij. ” Nadien maken we uiteraard de balans op en hopen we dat we goed hebben gescoord zodat we in het belangrijke olympische jaar vooral gefocust zijn op de Spelen en de perfecte aanloop.”

“Op de madison voor de mannen staan we er goed voor en zetten we in op een medaille met Yoeri en Jan-Willem. We hebben drie mannen van gelijkwaardig potentieel voor dat onderdeel, maar ik heb voor dit toernooi gekozen voor de meest ervaren combinatie”, aldus Stöpler. “Op de individuele niet-olympische nummers maken we met Roy Eefting (scratch), titelverdediger Yoeri Havik (puntenkoers) en Matthijs Büchli (afvalkoers) kans op de wereldtitels.”

Lees ook: Super WK wielrennen 2023 in Glasgow: Programma en uitslagen

Sprint, mannen

Teamsprint: Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Tijmen van Loon

Sprint: Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Tijmen van Loon

Keirin: Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Tijmen van Loon

Kilometer tijdrit: Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg

Sprint, vrouwen

Teamsprint: Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet, Shanne Braspennincx

Sprint: Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw

Keirin: Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw

500 meter tijdrit: Kyra Lamberink en Shanne Braspennincx

Duuronderdelen, mannen

Scratch: Roy Eefting

Omnium: Vincent Hoppezak

Koppelkoers: Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip

Puntenkoers: Yoeri Havik

Afvalkoers: Matthijs Büchli

Duuronderdelen, vrouwen

Scratch: Maike van der Duin

Omnium: Maike van der Duin

Afvalkoers: Maike van der Duin

Puntenkoers: Marit Raaijmakers

Koppelkoers: Marit Raaijmakers en Maike van der Duin