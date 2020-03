Fabio Jakobsen maakt favorietenrol waar in GP Monseré zondag 8 maart 2020 om 16:44

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) is de opvolger van André Looij in de Grote Prijs Monseré. In een druilerig Roeselare was de Nederlandse kampioen het Circus-Wanty Gobert-duo Timothy Dupont-Alfdan De Decker te snel af.

De verwachtingen van de renners voor de start waren duidelijk: zowat iedereen verwachtte – met de wind en regenachtige omstandigheden in het achterhoofd – een open koers met misschien zelfs al de beslissing in het eerste wedstrijdkwart.

Vroege vluchters lopen uit tot vier minuten

Schijn bedroog: zonder veel weerstand van de rest van het peloton, konden Lionel Taminiaux (Bingoal-Wallonie Bruxelles) en Justin Wolf (Bike Aid) een kloofje van een halve minuut versieren. Niet veel later voegde Jens van den Dool (Metec-TKH) zich bij deze Belgisch-Duitse entente. De vroege vlucht van de dag was geboren.

De drie kregen na een plaspauze in het peloton alle ruimte om zich te tonen aan het West-Vlaamse publiek. Er moesten tien rondjes van 18,9 kilometer doorheen Roeselare en Hooglede-Gits afgelegd worden en dus had dat publiek alle ruimte om het drietal te bewonderen. De voorsprong liep maximaal op tot vier en een halve minuut.

Opvallend: na één wedstrijdkwart viel Taminiaux – eerder deze week nochtans nog elfde in Le Samyn – terug. De Waal liet zich, ofwel noodgedwongen, ofwel omwille van ploegorders, weer inrekenen, waardoor Wolf en Van den Dool op elkaar aangewezen waren.

Gesloten finale

Pas in de laatste veertig kilometer ging het tempo helemaal omhoog in het peloton. Dat verplichtte Wolf om het gaspedaal nu volledig in te drukken en zo Van den Dool overboord te kieperen. Eerst de mannen van Deceuninck-Quick-Step, en later ook die van Bora-Hansgrohe probeerden gebruik te maken van het spel met de wind om het peloton in waaiers te trekken. Zo was alles op twintig kilometer van het einde weer te herdoen.

Piotr Havik (Riwal Readynez) maakte van een moment van windstilte gebruik om de drie tussensprintjes van de Gouden Kilometer naar zijn hand te zetten. Maar toch gingen we de laatste ronde in met een gruppo compatto. Opvallend genoeg probeerde niemand nog iets te forceren. Deceuninck-Quick-Step verzorgde een perfecte lead out voor Fabio Jakobsen, die een tweetal van Wanty makkelijk afhield.