Nicholas Roche is afgezwaaid als wielrenner. De 37-jarige renner van Team DSM reed afgelopen zondag met het nationale kampioenschap van Ierland zijn laatste koers als wielerprof. “Het was tegelijkertijd de moeilijkste en makkelijkste beslissing die ik in mijn carrière heb gemaakt”, schrijft hij in een betoog op Twitter. Roche was zeventien jaar lang prof.

We vullen dit bericht aan.