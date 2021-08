Niccolò Bonifazio volgt zichzelf op in GP Jef Scherens

Niccolò Bonifazio heeft zichzelf opgevolgd op de erelijst van de GP Jef Scherens. In Leuven was de Italiaanse renner van TotalEnergies, die ook in 2019 deze koers won, het snelst in de spurt van een uitgedund peloton. Vorig jaar ging de wedstrijd rond Leuven niet door.

Met de GP Jef Scherens in Leuven stond vandaag de vijfde manche van de Bingoal Cycling Cup op het programma. De koers was terug op de kalender nadat deze vanwege de coronapandemie vorig jaar niet kon doorgaan. Het parcours bestond uit een plaatselijke ronde van 14,9 kilometer, die dertien keer moest worden afgelegd. Op deze omloop waren de Keizersberg (300 m à 5,6%), de Wijnpersstraat (300 m à 8,3%) en de Sint-Antoniusberg (200 m à 5,9%) de scherprechters. Na 190 kilometer zou de winnaar van de 54e editie zich bekendmaken.

Nadat om kwart over tien het startsein was gegeven, kwam in de eerste ronden van de koers de lange vlucht tot stand. De Belgen Dimitri Peyskens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) en Milan Paulus (SEG Racing) en de Nederlander Dylan Bouwmans (Metec-Solarwatt) sloegen de handen ineen en reden meer dan vier minuten weg bij het peloton. In de tweede helft van de koers kwam dan de achtervolging op gang, waardoor het verschil ging teruglopen. Vooral TotalEnergies werkte hard voor titelverdediger Niccolò Bonifazio.

Ook andere ploegen helpen bij de achtervolging

Toen in de voorlaatste omloop ook Alpecin-Fenix, de ploeg van topfavoriet Tim Merlier, en B&B Hotels (Bryan Coquard) zich gingen bemoeien met de achtervolging, liep de voorsprong van de vier koplopers hard terug. Bij het ingaan van de laatste ronde hadden de aanvallers nog slechts een halve minuut en op acht kilometer van de streep werden de laatste vluchters gegrepen. Het was het sein voor andere renners om aan te vallen. Aimé De Gendt probeerde het, maar kreeg geen ruimte van Gianni Vermeersch en Bram Welten.

Intermarché-Wanty-Gobert leidde het peloton dan over de Sint-Antoniusberg richting de laatste kilometer. In de bochtige binnenstad van Leuven werd het pak op een lang lint getrokken en het brak zelfs. Nacer Bouhanni werd door Arkéa-Samsic in een zetel naar de finish gebracht, maar Niccolò Bonifazio timede zijn sprint perfect en drukte zijn wiel net iets eerder over de streep. Op de derde plaats eindigde Gianni Vermeersch. Tom Devriendt en Arne Marit maakten de top vijf compleet. Tim Merlier moest genoegen nemen met de zevende plek.

Thibau Nys haalde de finish niet; de jonge Belgische renner van Baloise-Trek Lions werd vooraf tot de kanshebbers gerekend na zijn zeges in de Ronde van Vlaams-Brabant en de Ronde van Namen, maar kwam ten val en moest opgeven.