Niccolò Bonifazio: “Deze zege is voor de mensen in Italië” donderdag 12 maart 2020 om 18:41

Jan Tratnik leek in de vijfde etappe van Parijs-Nice op weg naar de zege, maar de Sloveen werd in extremis nog voorbijgesneld door Niccolò Bonifazio. De Italiaanse sprinter van Total Direct Energie boekte een emotionele zege in La Côte-Saint-André, gezien de situatie in zijn thuisland Italië. “Deze zege is voor mijn landgenoten.”

De 26-jarige Bonifazio boekte vandaag zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij eerder al de beste was in de tweede etappe van de Saudi Tour. “Dit is een belangrijke dag voor de ploeg, aangezien Parijs-Nice een grote wedstrijd is. Ik kende een goede winter, maar reed dit seizoen nog maar weinig wedstrijden.”

“Ik miste kortom wat koersritme in de eerste etappes, maar ik voelde me vandaag sterk. Ik begon de sprint in een goede positie en wist uiteindelijk te zegevieren”, aldus Bonifazio, die zijn zege opdraagt aan alle Italianen die momenteel een moeilijke periode doormaken. Het land is vanwege het coronavirus bijna volledig afgesloten van de buitenwereld.

“Het zijn moeilijke tijden voor de Italianen. Zo moet mijn familie binnen blijven, ze mogen gewoon de straat niet op. Deze zege is dan ook voor alle mensen thuis.”