‘Nibali naar INEOS Grenadiers in 2022? Moeilijk, maar niet onmogelijk’

Vincenzo Nibali wordt nog steeds in verband gebracht met INEOS Grenadiers voor een transfer in 2022. Zijn zaakwaarnemer Alex Carera zwakte een maand geleden die geruchten nog af, maar nu laat hij ogenschijnlijk toch een opening.

“Het is ingewikkeld, maar in de wielersport is alles mogelijk”, laat Carera aan Marca weten over de mogelijke transfer van de doorknede Italiaan, winnaar van vier grote ronden. “Het is moeilijk, maar niet onmogelijk”, aldus de zaakwaarnemer.

Nibali is niet de enige grote rennersnaam in het portfolio van Carera, die samen met zijn broer het managementbureau A&J All Sports runt. Ook bijvoorbeeld Tourwinnaar Tadej Pogačar maakt van hun diensten gebruik, net als voorheen Chris Froome.

Pinarello

Vorige maand zwollen de geluiden aan over een mogelijke transfer van Nibali naar de Britse ploeg. Volgens de Italiaanse wielerjournalist Beppe Conti ontving de klassementsrenner al een aanbod van het team. “Het lijkt erop dat het aanbod via Pinarello komt.”