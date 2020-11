Manager Nibali zwakt geruchten af: “Geen gesprekken met INEOS gevoerd”

Volgens Italiaanse media verkast Vincenzo Nibali in 2022 naar INEOS Grenadiers om als mentor voor de jonge ronderenners te fungeren. Zijn manager was er echter snel bij om de geruchten af te zwakken. Volgens hem zijn er geen gesprekken geweest met de Britse ploeg.

Nibali, die eerder deze maand 36 jaar werd, heeft bij Trek-Segafredo nog een doorlopend contract tot eind 2021. Volgens de Italiaanse wielerjournalist Beppe Conti blijft de ronderenner vervolgens mogelijk nog een seizoen langer actief in het peloton. In een wielershow van RAI Sport beweerde hij: “Het lijkt misschien niet waar, maar mijn bronnen zijn erg goed. Nibali heeft een aanbod voor 2022 ontvangen van INEOS. Het lijkt erop dat het aanbod via Pinarello komt.”

Conti wees erop dat Nibali zijn profcarrière bij Fassa Bortolo begonnen is op fietsen van Pinarello. “En het idee is dat hij zijn carrière beëindigt op een Pinarello, als mentor voor ronderenners als Egan Bernal, Tao Geoghegan Hart, Richard Carapaz en Aleksandr Vlasov, die ook voor 2022 aan INEOS wordt gelinkt. Nu Froome niet meer in de ploeg is, hebben ze een leider nodig om de jonge renners te begeleiden.”

Omstreden reputatie

“Ik begreep dat het om een aantrekkelijk aanbod gaat. Alles moet nog besloten worden, maar we gaan zien hoe Nibali reageert”, aldus de wielerjournalist, die naar verluidt een omstreden reputatie heeft met spraakmakend transfernieuws. Soms is het waar, soms is het net zo hard niet waar.

In een reactie aan Cyclingnews zwakte Nibali’s zaakwaarnemer Alex Carera de geruchten af van een transfer naar INEOS in 2022. “We hebben geen gesprek gevoerd met INEOS. Vincenzo heeft een contract met Trek-Segafredo voor 2021 en is daar gelukkig. Vincenzo moet nog beslissen over zijn toekomst, maar we hebben altijd gezegd dat we in het nieuwe jaar met de ploegleiding van Trek-Segafredo daarover gaan praten.”