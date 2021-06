Nibali met Italiaanse ploeg naar Olympische Spelen in Tokio

Vincenzo Nibali is opgenomen in de Italiaanse selectie voor de Olympische Spelen in Tokio. Bondscoach Davide Cassani heeft de volledige selectie voor de wegwedstrijd en de tijdrit bekendgemaakt en daarin dus plek ingeruimd voor Nibali, voor wie het zijn vierde deelname aan de Spelen wordt.

Naast ‘De Haai van Messina’ staan ook Damiano Caruso, Gianni Moscon, Alberto Bettiol en Giulio Ciccone aan de start van de wegwedstrijd in Japan. Klassiekerspecialist Bettiol zal ook de tijdrit betwisten, bevestigde de bondscoach aan RAI Sport. Italië heeft twee plaatsen op de tijdrit en had al een plek toegewezen aan wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna.

Ganna wordt door de Italianen ingeschreven als baanwielrenner, maar mag op twee wieleronderdelen in actie komen. Daardoor heeft Cassani de mogelijkheid om een extra klimmer op te nemen in zijn wegploeg.

Begin deze maand leek het er nog op dat Nibali buiten de olympische selectie zou vallen. “In 2016 ging Nibali als Girowinnaar naar de Olympische Spelen, nu is zijn situatie een stuk minder rooskleurig”, liet Cassani destijds weten in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Nu neemt hij Nibali toch mee.