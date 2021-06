‘Geen Vincenzo Nibali in Italiaanse selectie voor Olympische Spelen’

Vincenzo Nibali hoopt deze zomer in Tokio Olympisch kampioen te worden, maar volgens La Gazzetta dello Sport maakt de ervaren Italiaan straks geen deel uit van de definitieve selectie voor de Spelen.

De Italiaanse sportkrant laat vandaag weten dat de selectie voor de Olympische wegrit zal bestaan uit de volgende renners: Girorevelatie Damiano Caruso, Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Giulio Ciccone en Davide Formolo. Nibali, die vijf jaar geleden nog de absolute kopman was tijdens de Spelen in Rio de Janeiro, is momenteel eerste reserve.

“In 2016 ging Nibali als Girowinnaar naar de Olympische Spelen, nu is zijn situatie een stuk minder rooskleurig”, laat Cassani weten in gesprek met de roze sportkrant. “Het is afwachten hoe Vincenzo zich over een paar dagen voelt. Ik kom op zondag 20 juni met de definitieve selectie naar buiten”, houdt de keuzeheer de deur nog op een kier.

Filippo Ganna, de regerende wereldkampioen tegen de klok, is al zeker van deelname aan de Olympische tijdrit. Moscon en Bettiol liggen nog in de weegschaal voor het tweede ticket.