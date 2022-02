Nibali debuteert toch niet in Parijs-Roubaix

Nibali heeft Parijs-Roubaix van zijn programma geschrapt. De Italiaan was van plan om dit jaar zijn debuut te maken in de Hel van het Noorden, maar komt nu toch terug op dat besluit, vertelt hij aan Cyclingnews. Om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de dubbel Giro-Tour, ziet hij ook af van deelname aan de Ronde van Vlaanderen.

De Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk zijn de hoofddoelen van Nibali dit jaar, en daar moet bij nader inzien alles voor wijken. “We hebben lang gesproken over mijn wedstrijdprogramma met het management van Astana Qazaqstan en het idee om alle vijf monumenten te rijden was echt cool. Maar na een gedetailleerde evaluatie, beseften we dat het niet mogelijk was, als ik nog de Giro en de Tour wilde rijden”, begint hij.

“Het zou een hoogtestage met de andere renners doorbreken, of ik zou deze helemaal over moeten slaan. Misschien zou ik zelfs Luik-Bastenaken-Luik moeten missen. In ieder geval zou mijn voorbereiding op de Giro op zijn kop worden gezet en dat was het niet waard geweest. We hebben besloten om op mijn sterke punten te focussen. Dat betekent dat ik de Giro doe en daarna waarschijnlijk ook nog de Tour”, legt Nibali uit.

Giro d’Italia

Daar komt nog eens bij dat Ronde van Italië voor hem een bijzondere wedstrijd is – vooral dit jaar. “Ik wil altijd goed zijn in de Giro. Dit jaar gaat de koers over Sicilië en er is zelfs een etappe die finisht in Messina, mijn woonplaats. Dat zal emotioneel zijn. Ik heb dat gemerkt toen ik vorig jaar de Giro di Sicilia wist te winnen”, kijkt de 38-jarige renner vooruit.

Meedoen om de overwinning in de grote ronden zal er waarschijnlijk niet meer inzitten, erkent de Haai van Messina, maar hij wil wel het maximale eruit halen. Wat het maximale precies is, moet nog blijken. “Ik wil niet zeggen dat ik die wedstrijd wil winnen, of dat ik daar podium wil rijden. Zulke doelen liggen nu misschien buiten mijn bereik, maar ik ga hard werken en dan zie ik wel wat er gebeurt. Ik ben optimistisch en enthousiast.”