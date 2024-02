zaterdag 17 februari 2024 om 16:09

Niamh Fisher-Black wint duel der pocket klimsters in Setmana Ciclista Valenciana

De koninginnenrit van de Setmana Ciclista Valenciana is gewonnen door Niamh Fisher-Black. Op de Xorret de Catí, de scherprechter van de dag, reed ze weg samen met Gaia Realini. Na een korte afdaling wist ze de dagzege naar zich toe te trekken.

De derde etappe van de Setmana Ciclista Valenciana finishte in Xorret de Catí. De echte wielerliefhebbers weten dan wel wat de rensters te wachten stond. Vlak voor de finish wachtte hen de loodzware klim van Xorret de Catí (3,8 km aan 11,4%), sinds de eeuwwisseling een bekende scherprechter in de Vuelta a España. In deze voorlaatste rit zou het klassement naar alle waarschijnlijkheid gemaakt worden.

Sterke kopgroep met drie Nederlanders

In het eerste wedstrijduur zagen we weinig actie. Het peloton, waar Canyon//SRAM en Visma | Lease a Bike controleerden, bleven lang bij elkaar. Op de Puerto de la Carrasqueta (11 km aan 4,6%) barstte de koers dan toch los.

Er ontstond een kopgroep van acht, met daarin drie Nederlanders: Mischa Bredewold (SD Worx), Amber Kraak (FDJ-SUEZ) en Maud Oudeman (Visma | Lease a Bike). Ook Amanda Spratt (Lidl – Trek), Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM), Olha Kulynych (Fenix-Deceuninck Development), Caroline Andersson (Liv AlUla Jayco) en Magdeleine Vallieres (EF Education-Cannondale) zaten mee. De acht pakten een minuut op het peloton, waar Team dsm-firmenich PostNL de achtervolging leidde.

Fisher-Black versus Realini

De Nederlandse formatie bracht het pak langzaam maar zeker wat dichterbij, waardoor de acht aan de voet van de Xorret de Catí weer werden ingerekend. Klassementsleidster Marlen Reusser nam daarna zelf de kop, totdat er een aanval kwam van Kasia Niewiadoma. De Poolse sloeg een klein gaatje, maar Niamh Fisher-Black dichtte de bres en ging vervolgens zelf in de aanval.

Alleen die andere pocket klimster, Gaia Realini, wist op de steile stroken nog naar haar toe te springen. Reusser bleef op eigen tempo aanvankelijk ook nog in de buurt van de twee lichtgewichten, terwijl Niewiadoma haar eerdere inspanning leek te moeten bekopen. Op den duur moest ook de Zwitserse meer terrein prijs geven, waardoor we ons op mochten maken voor een duel tussen Realini en Fisher-Black.

De twee bleven bij elkaar tot de top, waarna ze de snelle afdaling indoken. Fisher-Black zette Realini onder druk en wist haar Italiaanse concurrent vervolgens te verslaan.