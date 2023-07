Net niet voor Zimmermann in Tour de France: “Maakte wellicht een foutje in de sprint”

Georg Zimmermann was dinsdag dichtbij de grootste overwinning uit zijn carrière, maar de Duitse renner van Intermarché-Circus-Wanty moest in de tiende etappe van de Tour de France genoegen nemen met de tweede plaats. In een sprint van een klein groepje moest Zimmermann alleen zijn meerdere erkennen in Pello Bilbao.

Zimmermann maakte in de finale van de tiende rit naar Issoire deel uit van een kopgroep van zes renners. De Duitse rasaanvaller mocht, samen met Bilbao, Esteban Chaves, Antonio Pedrero, Ben O’Connor en Krists Neilands, gaan sprinten om de overwinning. “Ik bevond me in een gelijkaardige situatie als in het Critérium du Dauphiné, waar ik in een sprint met twee de bovenhand haalde”, begint Zimmermann zijn relaas op de website van zijn werkgever.

Te groot verzet

“Er is natuurlijk een deel teleurstelling na deze tweede plaats, maar aangezien ik de benen had om te winnen, mag ik optimistisch zijn. Ik heb wellicht een fout gemaakt door bij aanvang van de sprint voor een te groot verzet te kiezen. Mijn benen hebben er even over gedaan om op snelheid te komen, terwijl Bilbao een gaatje aan het creëren was.”

“Ik slaagde er nog in om naar zijn wiel te sprinten, maar het was al te laat. Ik herinner me een vlakke sprint tegen Bilbao in de Ronde van Duitsland vorig jaar. Ik hoopte dat hij prioriteit zou geven aan zijn klassementsambities, in plaats van aan de ritzege. Maar uiteindelijk had hij de beste punch”, besluit de runner-up.