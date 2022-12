Net niet voor Puck Pieterse in Dublin: “Fem had nog een laatste punch”

In Overijse en Hulst trok Puck Pieterse aan het langste eind, maar in Dublin moest ze na een spannende strijd haar meerdere erkennen in Fem van Empel. De race van Pieterse verliep zeker niet van een leien dakje: ze kreeg in de openingsronde al af te rekenen met kettingproblemen.

Pieterse kwam ten val bij de eerste passage over de balken, kreeg af te rekenen met kettingproblemen en verloor zo veel tijd. “Een meisje voor me viel. Het was niet ideaal om op dat moment te springen, maar ik besloot het wel te doen. Ik kwam alleen vast te zitten in het stuur van Denise Betsema. Ik kon zo mijn voorwiel niet meer omhoog jumpen. Mijn ketting lag er al even af. Dat kostte me jammer genoeg tijd.”

“Ik besloot vervolgens gelijk te wisselen van fiets, maar dat waren wel kostbare seconden.” Toch wist Pieterse zich in geen tijd weer een weg naar voren te banen en zelfs weer aan te sluiten bij koploopster Fem van Empel. De aanwezige veldritfans werden vervolgens getrakteerd op een razendspannende tweestrijd om de overwinning.

“Ik weet dat Fem moeilijk te kloppen is in de laatste rechte lijn en dus besloot ik al eerder aan te gaan. Ik ging echt volle bak aan, maar Fem had nog een laatste punch in de benen en ging er nog over.”

Denise Betsema (3e): “Ik probeerde nog wel te volgen”

Op het vrouwenpodium in Dublin stonden drie Nederlandse dames. Denise Betsema slaagde er namelijk in om als derde over de streep te komen, al was het verschil met Van Empel en Pieterse wel bijzonder groot. “Fem en Puck waren weer heel erg sterk. Ik probeerde nog te volgen, maar dat lukte niet. Ik koos vervolgens voor mijn eigen tempo, aangezien mijn derde plek wel veilig was. Het was echt een zware cross. Er lag erg veel modder.”