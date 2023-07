Net niet voor Gianni Vermeersch in Tour of Austria: Narváez snelt naar zege

De tweede etappe in de Tour of Austria is gewonnen door Jhonatan Narváez. De Ecuadoraan, gisteren ook al tweede in de openingsrit, was vandaag wel de snelste in de sprint. De voor INEOS Grenadiers uitkomende Narváez versloeg Gianni Vermeersch en Javier Serrano. Narváez is ook de nieuwe leider in de Oostenrijkse wielerronde.

In de tweede etappe van de Tour of Austria was een sprint met een omvangrijke groep weer een realistisch scenario, maar dit was zeker geen uitgemaakte zaak. Onderweg werden de renners namelijk nog wel eerst ‘getrakteerd’ op enkele lastige hellingen. Zo stond de beklimming naar Axams (3,8 km aan 6%) maar liefst drie keer op het menu en ook de finale in en rond Innsbruck, in 2018 nog gastheer van de wereldkampioenschappen wielrennen, was niet te onderschatten.

Kopgroep van zeven

Het duurde even, maar uiteindelijk ontstond er na veel vijven en zessen toch een ‘vroege vlucht’. Michael Kukrle (Felbermayr-Simplon Wels), Jon Knolle (Voralberg), Simen Evertsen-Hegreberg (Tirol KTM), Maximilian Kabas (WSA KTM Graz p/b Leomo), Adam Toupalik, Matej Zahalka (Elkov-Kasper) en Christian Koch (Lotto-Kern Haus) waren de namen in de aanval. De voorsprong van deze zeven vluchters liep op tot ruim twee minuten.

Op de lokale ronde – met de klim naar Axams als terugkerende scherprechter – werd het kaf al voorzichtig van het koren gescheiden. Voor Zahalka, Knolle, Evertsen-Hegreberg en Koch ging het te snel en dus bleven Kabas, Toupalik en Kukrle over in de spits van de koers. Met een voorsprong van een dikke minuut begonnen de drie overgebleven koplopers aan de laatste dertig kilometer. Dit bleek niet genoeg om uit de greep te blijven van het peloton.

Nu wel raak voor Narváez

De drie vluchters werden nog voor de laatste tien kilometer gegrepen, en de rit zou uiteindelijk uitdraaien op een sprint. Gisteren wist Pascal Ackermann zijn wagonnetje nog aan te haken bergop, maar vandaag moest de Duitser onderweg de rol lossen. Dit speelde Jhonatan Narváez, de nummer twee van gisteren, overduidelijk in de kaart. De Ecuadoraan wist nu wel zijn wiel als eerste over de streep te drukken, en zijn eerste zege van het seizoen te boeken.

Het is voor de 26-jarige Narváez, die tevens de nieuwe leider is in de Tour of Austria, zijn eerste zege in meer dan drie jaar tijd. In de Giro d’Italia van 2020 won hij na een lange solo de twaalfde etappe naar Cesenatico. Narváez reed in de daaropvolgende seizoenen wel naar de nodige ereplaatsen, maar een nieuwe zege bleek telkens net te hoog gegrepen. Tot vandaag.